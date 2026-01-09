Ιράν: Κόπηκε σε όλη τη χώρα το ίντερνετ - Ο Χαμενεΐ ρίχνει «μαύρο» για να επεκτείνει την καταστολή

Αυξάνονται τις τελευταίες ώρες οι φόβοι πως η ήδη αιματοβαμμένη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν θα ενταθεί, καθώς καθώς η κυβέρνηση διέταξε το «κόψιμο» του διαδικτύου σε όλη τη χώρα.

Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις απευθυνόμενος στους διαδηλωτές, ενώ οι Αρχές φαίνεται να προετοιμάζουν το έδαφος για «συσκότιση» των όσων έρχονται, με εμπάργκο στο internet και στις τηλεπικοινωνίες.

Το καθεστώς της Τεχεράνης αγωνίζεται να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης, η οποία έχει οδηγήσει στους θανάτους δεκάδων διαδηλωτών και τουλάχιστον τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Ιράν: «Κανένα έλεος» από τον Χαμενεΐ

Ένας Ιρανός εισαγγελέας και αρκετοί υπάλληλοι ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών στην πόλη Εφσαραγιέν της επαρχίας του βορείου Χορασάν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας της επαρχίας.

«Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια των ταραχών στην Εφσαραγιέν, ο Αλί Ακμπάρ Χοσεϊνζαντέχ, δημόσιος εισαγγελέας της επανάστασης, βρισκόταν στην πόλη για να επιβλέπει τις εργασίες μαζί με την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ανέφερε ότι αυτοί που περιέγραψε ως ταραξίες «έβαλαν φωτιά στο όχημα όπου βρίσκονταν ο εισαγγελέας και το προσωπικό ασφαλείας και δεν επέτρεψαν στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να τους προσεγγίσουν».

«Έχουν δοθεί εντολές για τον εντοπισμό των υπευθύνων για το περιστατικό αυτό», πρόσθεσε.

Ο ανώτατος ηγέτης, χρησιμοποίησε πιο σκληρή γλώσσα στην ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν σήμερα, Παρασκευή (9/1).

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους βανδάλους», είπε, κατηγορώντας όσους εμπλέκονται στις ταραχές ότι προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν πρόκειται να ανεχθεί μισθοφόρους που ενεργούν για λογαριασμό ξένων», στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε όσους κατηγορούνται για υπονόμευση της χώρας.

Οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους δικούς τους δρόμους… για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Χαμενεΐ σε ένα πλήθος στο συγκρότημά του στην Τεχεράνη. «Επειδή είπε ότι θα έρθει να τους βοηθήσει. Θα έπρεπε να δώσει προσοχή στην κατάσταση της δικής του χώρας», προσέθεσε.