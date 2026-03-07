Ιράν: Κορυφαίοι κληρικοί πιέζουν για ανάδειξη νέου ανώτατου ηγέτη - Η απάντηση της Τεχεράνης στις ΗΠΑ

Δύο σκληροπυρηνικοί κληρικοί του Ιράν με μαζική επιρροή, απηύθυναν κάλεσμα για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, προκειμένου να βοηθήσει στην καθοδήγηση της χώρας, μετά από το νέο κύμα των αμερικανικών και ισραηλινών επιδρομών.

Το κάλεσμα των δύο κληρικών υπονοεί ότι τουλάχιστον μερικά μέλη του κλήρου στο Ιράν δεν αισθάνονται άνετα με την άσκηση της εξουσίας από ένα τριμελές συμβούλιο, ακόμα και προσωρινά υπό την εφαρμογή συνταγματικών κανόνων, μετά από την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν έναν ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη, με την απαίτηση αυτή ν’ απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Ιράν: Οι κληρικοί που παίρνουν «πολεμική» θέση

Ο μεγάλος αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί που έχει μεγάλη επιρροή στο Ιράν, υποστήριξε την ανάγκη ταχείας επιλογής ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε αυτός, “να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων της χώρας”, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο υψηλόβαθμος σιίτης κληρικός Χοσεΐν Νουρί Χαμεντανί παρότρυνε επίσης, μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του σώματος δηλαδή των κληρικών που θα επιλέξουν το νέο ηγέτη να επιταχύνουν τη διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Χαμενεί, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.