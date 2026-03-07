Τραμπ: «Το Ιράν παραδόθηκε στους γείτονές του - Έρχονται πολύ σκληρά χτυπήματα σήμερα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί το Ιράν «με πολύ ισχυρά πλήγματα» εντός της ημέρας, ενώ κρίνει πως «παραδόθηκε» στις γειτονικές της χώρες, με αφορμή τη «συγγνώμη» που ζήτησε ο Ιρανός πρόεδρος για τις επιθέσεις. Όλα αυτά, την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.

«Το Ιράν, το οποίο δέχεται καταστροφικές συνέπειες, ζήτησε συγγνώμη και παραδόθηκε στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή, και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους επιτεθεί ξανά» επεσήμανε ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η υπόσχεση δόθηκε μόνο λόγω της αδιάκοπης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ» διαπίστωσε.

«Ήθελαν να καταλάβουν και να κυβερνήσουν τη Μέση Ανατολή. Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: "Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ". Εγώ είπα: "Παρακαλώ!". Το Ιράν δεν είναι πλέον ο "νταής της Μέσης Ανατολής", είναι, αντίθετα, «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή, το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς!» συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως «σήμερα, το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά!» και απείλησε πως περιοχές που δεν είχαν μπει στο στόχαστρο έως και τώρα, είναι αντιμέτωπες με την πιθανότητα «καταστροφής και βέβαιου θανάτου, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν».