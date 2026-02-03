Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγορά στο Ιράν.

Εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φωτιά σε εμπορικό κέντρο, αλλά η νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για αγορά.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της πόλης» διευκρίνισε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.