Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγορά στο Ιράν.
Εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.
Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φωτιά σε εμπορικό κέντρο, αλλά η νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για αγορά.
«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της πόλης» διευκρίνισε.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.
