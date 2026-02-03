Μενού

Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε τοπική αγορά στην Τεχεράνη

Γίνεται λόγος για μεγάλη φωτιά σε αγορά, με τις φλόγες να είναι ορατές από διάφορα μέρη της πόλης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Φωτιά στο Ιράν
Φωτιά στο Ιράν | Φωτ. Αρχείου: EPA/JALIL REZAYEE/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγορά στο Ιράν.

Εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

Σημειώνεται πως οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για φωτιά σε εμπορικό κέντρο, αλλά η νεότερη ενημέρωση κάνει λόγο για αγορά.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της πόλης» διευκρίνισε.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

