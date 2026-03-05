Μενού

Ιράν: Μήνυμα αγιατολάχ που ζητά «αιματοχυσία» Τραμπ και Ισραηλινών

Αγιατολάχ στο Ιράν καλεί σε «αιματοχυσία Ισραηλινών» αλλά και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Reader symbol
Newsroom
Μαυσωλείο Ιμάμη
Μαυσωλείο Ιμάμη στην Τεχεράνη | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ένα μήνυμα ενός αγιατολάχ στο Ιράν που ζητούσε την «αιματοχυσία» των Ισραηλινών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AP, το μήνυμα προήλθε από τον Αγιατολάχ Αμπντολάχ Τζαβάντι Αμόλι.

«Βρισκόμαστε τώρα στα πρόθυρα μιας μεγάλης δοκιμασίας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διατηρήσουμε πλήρως αυτή την ενότητα, για να διατηρήσουμε πλήρως αυτή τη συμμαχία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη - Το Ιράν απαντά με πυραύλους - LIVE οι εξελίξεις

Κάλεσε για «την αιματοχυσία των Σιωνιστών, την αιματοχυσία του Τραμπ».

«Ο Ιμάμης της εποχής λέει: "Πολεμήστε την καταπιεστική Αμερική, το αίμα του είναι στους ώμους μου"», πρόσθεσε ο αγιατολάχ.

Ένας αγιατολάχ είναι ένας από τους υψηλότερους βαθμούς στον κλήρο του σιιτικού Ισλάμ και υπάρχουν δεκάδες στο Ιράν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ