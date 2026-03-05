Ιράν: Μήνυμα αγιατολάχ που ζητά «αιματοχυσία» Τραμπ και Ισραηλινών

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ένα μήνυμα ενός αγιατολάχ στο Ιράν που ζητούσε την «αιματοχυσία» των Ισραηλινών και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο AP, το μήνυμα προήλθε από τον Αγιατολάχ Αμπντολάχ Τζαβάντι Αμόλι.

«Βρισκόμαστε τώρα στα πρόθυρα μιας μεγάλης δοκιμασίας και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διατηρήσουμε πλήρως αυτή την ενότητα, για να διατηρήσουμε πλήρως αυτή τη συμμαχία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Κάλεσε για «την αιματοχυσία των Σιωνιστών, την αιματοχυσία του Τραμπ».

«Ο Ιμάμης της εποχής λέει: "Πολεμήστε την καταπιεστική Αμερική, το αίμα του είναι στους ώμους μου"», πρόσθεσε ο αγιατολάχ.

Ένας αγιατολάχ είναι ένας από τους υψηλότερους βαθμούς στον κλήρο του σιιτικού Ισλάμ και υπάρχουν δεκάδες στο Ιράν.