Ιράν: Ο Αραγτσί καλεί στην άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache που εκτελούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με αντίποινα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό Apache, ο Αραγτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «οι ξένες δυνάμεις (σ.σ. που έχουν αναπτυχθεί) κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

