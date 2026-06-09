Όσα έφερε η κατάρριψη του Απάτσι: Ο παράδοξος τρόπος που ο Τραμπ διέσωσε τον διάλογο με την Τεχεράνη

Σε αχαρτογράφητα και άκρως επικίνδυνα νερά εισέρχονται οι αμερικανοϊρανικές σχέσεις, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ακροβατούν στο χείλος μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης.Η κατάρριψη ενός υπερσύγχρονου αμερικανικού ελικοπτέρου από ιρανικές δυνάμεις πυροδότησε την άμεση εξαγγελία αντιποίνων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, πίσω από την πολεμική ρητορική και την ασυνήθιστη επιλογή του Αμερικανού προέδρου να προαναγγείλει το χτύπημα, αναλυτές διακρίνουν ένα έντονο παρασκήνιο και μια αγωνιώδη προσπάθεια να διασωθούν οι κρίσιμες διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Η κατάρριψη του Απάτσι

Το σκηνικό της νέας κρίσης στήθηκε στην πιο στρατηγική και ευαίσθητη θαλάσσια αρτηρία του πλανήτη: το Στενό του Ορμούζ. Όπως έκανε γνωστό με έκτακτη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο τύπου Apache, το οποίο εκτελούσε περιπολία ρουτίνας κοντά στις ακτές του Ομάν, αποτέλεσε στόχο των ιρανικών δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε αμέσως τις συντεταγμένες της αμερικανικής αντίδρασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μόλις ενημερώθηκα από τις ένοπλες δυνάμεις μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache μας... Οι δύο πιλότοι είναι ασφαλείς και αβλαβείς. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, αναγκαστικά, να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση».

Αν και ο Τραμπ προανήγγειλε ξεκάθαρα στρατιωτικά αντίποινα, απέφυγε με νόημα να υπεισέλθει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες για τον ακριβή τρόπο κατάρριψης του αεροσκάφους.

Το «παράδοξο» της προειδοποίησης

Η κίνηση του Λευκού Οίκου να δημοσιοποιήσει την πρόθεση για στρατιωτικό πλήγμα πριν αυτό εκδηλωθεί, αντιβαίνει στην πάγια τακτική του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει «ανόητη» την εκ των προτέρων αποκάλυψη στρατιωτικών σχεδίων.

Ο Αμερικανός ανταποκριτής και αναλυτής Ντέιβιντ Μπλέβινς χαρακτηρίζει την κίνηση «εξαιρετικά ασυνήθιστη» και επισημαίνει ότι το «κλειδί» κρύβεται στο timing. Μόλις 24 ώρες πριν από το θερμό επεισόδιο, ο Λευκός Οίκος άφηνε να διαρρεύσει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη απείχαν μόλις δύο 24ωρα από μια πιθανή, ιστορικής σημασίας, συμφωνία.

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Εγκλωβισμένος ανάμεσα στην ανάγκη επίδειξης ισχύος και στη βούληση να μην τορπιλιστεί η συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εκπέμπει ένα διπλό, καλά μελετημένο μήνυμα:

Παρουσιάζει την επικείμενη αμερικανική απάντηση ως μια «αναγκαστική κίνηση» άμυνας, αποποιούμενος τον ρόλο του επιτιθέμενου και δείχνοντας ότι δρα ως εγγυητής της ασφάλειας των αμερικανικών δυνάμεων.

Η εκ των προτέρων προειδοποίηση λειτουργεί ως διπλωματική βαλβίδα αποσυμπίεσης. Παρέχει στο Ιράν τον απαραίτητο χρόνο είτε να προετοιμαστεί είτε να απορροφήσει το επερχόμενο αμερικανικό πλήγμα, διασφαλίζοντας ότι η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι «ελεγχόμενη» και δεν θα οδηγήσει σε έναν ανεξέλεγκτο πόλεμο που θα ακύρωνε τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, στα άδυτα του Πενταγώνου, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Σύμφωνα με διαρροές στα αμερικανικά δίκτυα, το ελικόπτερο Apache χτυπήθηκε από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τον ίδιο τύπο που η Τεχεράνη χρησιμοποιεί συχνά για επιχειρήσεις παρενόχλησης εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ του ABC News εισάγει μια κρίσιμη «γκρίζα ζώνη». Δύο υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, γνώστες της τελευταίας απόρρητης αξιολόγησης του Υπουργείου Άμυνας, ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί εάν το Ιράν είχε πρόθεση να καταρρίψει το αμερικανικό ελικόπτερο.