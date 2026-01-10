Ιράν: Οι αρχές απειλούν για νέα κλιμάκωση καταστολής των διαδηλωτών

Το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης της καταστολής των τεράστιων κινητοποιήσεων που εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές του Ιράν, υπονόησαν οι ιρανικές αρχές άφησαν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία «κόκκινη γραμμή», όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.