Ιράν: «Οι Ευρωπαίοι που θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις εναντίον μας θα γίνουν νόμιμοι στόχοι αντιποίνων»

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα γίνουν «νόμιμοι στόχοι» για το Ιράν, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί σε συνέντευξή που παραχώρησε στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 24. «Οποιαδήποτε χώρα συμμετάσχει στην επίθεση κατά του Ιράν, που θα ενωθεί με την Αμερική και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, ασφαλώς θα γίνει επίσης νόμιμος στόχος για τα ιρανικά αντίποινα», δήλωσε ο υφυπουργός.

Μολονότι ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία, έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο και οι περισσότεροι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ζητούν κυρίως τον τερματισμό της σύγκρουσης και την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Βερολίνο συνεργάζεται με εταίρους για να βρει μια προσέγγιση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν, λέγοντας παράλληλα ότι η χώρα του συμμερίζεται τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.