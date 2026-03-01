Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνει με κλάματα τον θάνατο του Χαμενεΐ

Τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, μεταδίδοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύμφωνα με το απόσπασμα της ανακοίνωσης, όπως μεταφράστηκε από το Reuters, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Την ανακοίνωση διάβασε, με εμφανή συγκίνηση, ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, επισημοποιώντας έτσι την είδηση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη.