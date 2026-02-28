Ιράν: Πληροφορίες ότι σκοτώθηκε ο Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του στρατού της χώρας

Πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, φέρεται να σκοτώθηκε σε επιχειρήσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, «ο Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, έχει εξοντωθεί». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά.
Η πληροφορία παραμένει ανεπιβεβαίωτη, ενώ διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων.
