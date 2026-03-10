Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν στενά της ήττας και των βασάνων σας»

Τα Στενά του Ορμούζ «είτε θα είναι ένα στενό ειρήνης και ευημερίας για όλους, είτε ένα στενό ήττας και βασάνων για "πολεμοχαρείς"», δήλωσε ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, με ανάρτησή του στο Χ.
Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Λαριτζανί είπε ότι το Ιράν «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, αν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω του Στενού.
Η ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.
Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και στοχοθέτησε επανειλημμένα πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από το Στενό.
- Αεροπορικά εισιτήρια στο έλεος του πολέμου: Πού έρχονται αυξήσεις - Οι πτήσεις που έχουν ήδη ακριβύνει
- Δολοφονία Λυγγερίδη: «Ήταν 200 άτομα, απειλούσαν να μας σκοτώσουν» - Συνεχίζονται οι καταθέσεις
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση: «Το καθήκον μας καλεί - Κανένας λόγος να πολεμήσω»
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Παντρεύεται την Ελένη Μαστραγγελή τον Μάιο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.