Ιράν: Προσάραξε σε νησί το φορτηγό πλοίο που είχε δεχθεί επίθεση στο Στενό του Ορμούζ – Αγνοούνται 3 ναυτικοί

Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης που είχε δεχθεί επίθεση με drone στις 11 Μαρτίου στα Στενά του Ορμούζ προσάραξε σήμερα στο νησί Qeshm, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.

Μετά την επίθεση, το πλοίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να χρειαστεί να το εγκαταλείψει, ενώ μέχρι σήμερα τρεις ναυτικοί αγνοούνται. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ το φορτηγό πλοίο προσάραξε κοντά στο χωριό Ramchah το νησιού.

video: Iranian forces (IRGC) attacked the Thai-flagged Mayuree Naree with missiles/projectiles on March 11 in the Strait of Hormuz.

IRGC claimed responsibility; The ship later ran aground near Qeshm after damage.



— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) March 27, 2026