Μενού

Ιράν: Προσάραξε σε νησί το φορτηγό πλοίο που είχε δεχθεί επίθεση στο Στενό του Ορμούζ – Αγνοούνται 3 ναυτικοί

Το φορτηγό πλοίο που είχε δεχθεί επίθεση στο Στενό του Ορμούζ προσάραξε σε νησί του Ιράν. Αγνοούνται τρεις ναυτικοί.

Reader symbol
Newsroom
πλοίο Ιράν
Το πλοίο που δέχτηκε επίθεση από το Ιράν
  • Α-
  • Α+

Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης που είχε δεχθεί επίθεση με drone στις 11 Μαρτίου στα Στενά του Ορμούζ προσάραξε σήμερα στο νησί Qeshm, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.

Μετά την επίθεση, το πλοίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να χρειαστεί να το εγκαταλείψει, ενώ μέχρι σήμερα τρεις ναυτικοί αγνοούνται. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ το φορτηγό πλοίο προσάραξε κοντά στο χωριό Ramchah το νησιού.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ