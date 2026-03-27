Ιράν: Προσάραξε σε νησί το φορτηγό πλοίο που είχε δεχθεί επίθεση στο Στενό του Ορμούζ – Αγνοούνται 3 ναυτικοί

Το φορτηγό πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία Ταϊλάνδης που είχε δεχθεί επίθεση με drone στις 11 Μαρτίου στα Στενά του Ορμούζ προσάραξε σήμερα στο νησί Qeshm, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.
Μετά την επίθεση, το πλοίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες με αποτέλεσμα το πλήρωμά του να χρειαστεί να το εγκαταλείψει, ενώ μέχρι σήμερα τρεις ναυτικοί αγνοούνται. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ το φορτηγό πλοίο προσάραξε κοντά στο χωριό Ramchah το νησιού.
- Ο σοκαριστικός και μέχρι θανάτου βασανισμός του Ιλία Καρέλι στις φυλακές Νιγρίτας
- WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
- «Είδα την Τελευταία Κλήση στο σινεμά και δεν μπορούσα να φανταστώ τι έβλεπαν live οι γονείς μου»
- «Τζάμπα έρευνα»: Το Βουνό «διέλυσε» τη Μπεκατώρου σχολιάζοντας μελέτη για τα γυναικεία στήθη
