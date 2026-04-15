Το Ιράν πρότεινε την ανεμπόδιστη διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα στα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, θα μπορούσε να εξετάσει το Ιράν, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη.

Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το Ιράν θα ήταν σύμφωνο να απομακρύνει τυχόν νάρκες, που μπορεί να έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα της θάλασσας ή εάν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία – ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ – να διέρχονται ελεύθερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από εάν η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διακοπή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς διακόπηκαν οι θαλάσσιες μεταφορές στο Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου.