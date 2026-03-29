Ιράν σε ΗΠΑ: «Περιμένουμε τους Αμερικανους στρατιώτες, θα καούν ζωντανοί»

Έτοιμοι να εξολοθρεύσουν τους Αμερικανους στρατιώτες που θα πατήσουν το πόδι τους στο Ιράν δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ο προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις περιμένουν την άφιξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων, προκειμένου να τα τιμωρήσουν, καθώς και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ μιλούν δημόσια για διαπραγματεύσεις, αλλά στην πραγματικότητα προετοιμάζουν κρυφά μια χερσαία επίθεση.

Όπως είπε, οι Αμερικανοί στρατιώτες «θα καούν ζωντανοί».

«(Οι ένοπλες δυνάμεις)… περιμένουν την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος για να τα κάψουν ζωντανά και να τιμωρήσουν για πάντα τους περιφερειακούς συμμάχους τους».

Πρόσθεσε επίσης: «Τα πυρά μας συνεχίζονται. Οι πύραυλοί μας είναι έτοιμοι. Η αποφασιστικότητα και η πίστη μας έχουν ενισχυθεί».

Το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, το οποίο το Πακιστάν διαβίβασε στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, το χαρακτήρισε «ευσεβή πόθο», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί μέσω αυτού να πετύχει όσα δεν κατάφερε με τη χρήση βίας.

«Όσο οι Αμερικανοί επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν, η απάντησή μας είναι σαφής: δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε την ταπείνωση».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να βλέπει τον Γκαλιμπάφ ως πιθανό συνομιλητή και ενδεχομένως ακόμη και μελλοντικό ηγέτη του Ιράν, γεγονός δίνει άλλη βαρύτητα στις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου.