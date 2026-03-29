Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν χερσαία εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με την The Washington Post.

Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για εβδομάδες ανάπτυξης στρατευμάτων στο έδαφος, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές Αμερικανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οποιαδήποτε επιχείρηση θα «υπολείπεται μιας πλήρους κλίμακας εισβολής», δηλαδή θα περιλαμβάνει στοχευμένες ενέργειες και τα σχέδια ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιδρομές από δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και συμβατικές μονάδες πεζικού.

Παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει κάποιο από αυτά τα σχέδια.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι μια χερσαία εισβολή θα ήταν «σπατάλη χρόνου», καθώς το Ιράν έχει ήδη «χάσει τα πάντα».

Πιο πρόσφατα, δήλωσε: «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά», αν και πρόσθεσε: «Αν το έκανα, σίγουρα δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν στέλνω στρατεύματα».

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού στην περιοχή.

Ωστόσο, η ανάπτυξη στρατευμάτων σε ιρανικό έδαφος αντιμετωπίζει σημαντική αντίθεση μεταξύ των Αμερικανών πολιτών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Associated Press και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου του Σικάγου έδειξε ότι το 62% των ερωτηθέντων αντιτίθεται στη χρήση χερσαίων δυνάμεων, ενώ μόλις το 12% τάσσεται υπέρ.

Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή και με φόντο τις εικασίες για ενδεχόμνη χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, χιλιάδες ναύτες και πεζοναύτες των ΗΠΑ έφτασαν στη Μέση Ανατολή με πολεμικό πλοίο, όπως ανακοίνωσε η US Central Command.

Το USS Tripoli μεταφέρει περίπου 3.500 άτομα, καθώς και μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και μέσα επίθεσης και τακτικών επιχειρήσεων.

Η CENTCOM ανέφερε ότι έφτασαν στην «περιοχή ευθύνης» την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέσα σε εβδομάδες και όχι μήνες, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται χερσαίες δυνάμεις για να πετύχουν τους στόχους τους.