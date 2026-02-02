Ιράν: Συνελήφθη ο ακτιβιστής σεναριογράφος της υποψήφιας ταινίας για Όσκαρ «It Was Just an Accident»

O συν-σεναριογράφος της ταινίας «Ήταν απλώς ένα ατύχημα/ It Was Just an Accident», η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ, συνελήφθη στην Τεχεράνη λίγες εβδομάδες πριν από τα βραβεία, αφού υπέγραψε μια δήλωση που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, για την πρόσφατη αιματοχυσία στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεχντί Μαχμουντιάνν (Mehdi Mahmoudian) συνελήφθη το Σάββατο αφού πρόσθεσε το όνομά του σε μια δήλωση που δήλωνε ότι «η κύρια ευθύνη για αυτές τις φρικαλεότητες βαρύνει τον Αλί Χαμενεΐ, τον ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και την καταπιεστική δομή του καθεστώτος».

Δύο ακόμη από τους 17 υπογράφοντες, η Βίντα Ραμπανί και ο Αμπντουλάχ Μομένι, συνελήφθησαν επίσης. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των συλληφθέντων.

Η ταινία «It Was Just an Accident», όπως επισημαίνει ο Guardian, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 2025, είναι υποψήφια για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους και το καλύτερο σενάριο στα Όσκαρ στις 15 Μαρτίου.

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα Ιρανών πρώην πολιτικών κρατουμένων που παλεύουν με το αν θα πάρουν εκδίκηση από έναν άνδρα που πιστεύουν ότι τους βασάνισε στη φυλακή.

Η ταινία που «γεννήθηκε» στη φυλακή

Ο Μαχμουντιάν είναι κυρίως γνωστός ως δημοσιογράφος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, τον βετεράνο δημιουργό Τζαφάρ Παναχί, στη φυλακή, όπου χτίστηκε μεταξύ τους ένα κλίμα θαυμασμού και εμπιστοσύνης.

Μετά την απελευθέρωση του Μαχμουντιάν, ο Παναχί τον κάλεσε να βελτιώσει τον διάλογο του σεναρίου, βασιζόμενος στην εννέαχρονη εμπειρία του πίσω από τα κάγκελα.

«Ο Μεχντί Μαχμουντιάν δεν είναι απλώς ένας ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας κρατούμενος συνείδησης», είπε ο Παναχί. «Είναι ένας μάρτυρας, ένας ακροατής και μια σπάνια ηθική παρουσία... της οποίας η απουσία γίνεται αμέσως αισθητή, τόσο εντός των τειχών της φυλακής όσο και εκτός αυτών».

Υπενθυμίζεται ότι, οι διαμαρτυρίες κατά του χειρισμού της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης του Ιράν ξέσπασαν σε όλη τη χώρα στα τέλη Δεκεμβρίου. Το καθεστώς απάντησε με διακοπή του διαδικτύου και αυστηρές καταστολές.

Ο επίσημος αριθμός νεκρών στο Ιράν, που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Μαρτύρων, είναι 3.117, συμπεριλαμβανομένων των μελών των υπηρεσιών ασφαλείας. Ωστόσο, δίκτυα επαγγελματιών υγείας εντός και εκτός της χώρας εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 30.000.