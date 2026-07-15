Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ»

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν χθες βράδυ.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.