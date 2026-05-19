Ιράν: «Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν»

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλευάζει τον Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι έθεσε «προθεσμία για στρατιωτική επίθεση» και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος.
«Με αυτή τη μάταιη ελπίδα να αναγκάσει τον ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν!», έγραψε ο Ρεζαΐ στο X.
«Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», προσέθεσε.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι, σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για την Τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.
