Ιράν: Θα την κρεμάσουν, αν δεν δώσει 90.000 ευρώ μετά τη δολοφονία του συζύγου της

Η Γκόλι Κουχκάν (Goli Kouhkan), ένα 25χρονο κορίτσι από τη μειονότητα των Μπαλούχων του Ιράν, αντιμετωπίζει επικείμενη εκτέλεση αφού καταδικάστηκε για τη βοήθεια στη δολοφονία του κακοποιητικού συζύγου της. Η μόνη της ελπίδα επιβίωσης είναι να συγκεντρώσει περίπου 10 δισεκατομμύρια τόμαν (περίπου 80.000 λίρες) σε «αιματηρά χρήματα» μέχρι τον Δεκέμβριο. Και αυτή είναι μία μόνο εικόνα της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Χάος στη Βουλή για ΕΛΤΑ: «Είστε άσχετοι δεν υπάρχει καμία κλίκα Μητσοτάκη-Χατζηδάκη» είπε ο Γεωργιάδης
- Σούδα: «Δικός σας είμαι» - Αστυνομικός της Ασφάλειας πάει να πιάσει διαδηλωτή και δέχεται επίθεση από ΜΑΤ
- Λούβρο: Διάσημος Youtuber ανάμεσα στους συλληφθέντες για τη ληστεία - Η ύποπτη «κίνηση»
- «Είχα μια φανταστική συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη»: Η πρώτη ανάρτηση της Γκιλφόιλ μετά το Μαξίμου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.