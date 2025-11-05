Μενού

Ιράν: Θα την κρεμάσουν, αν δεν δώσει 90.000 ευρώ μετά τη δολοφονία του συζύγου της

Την ανάγκασαν να παντρευτεί όταν ήταν 12 ετών και σκότωσε τον κακοποιητικό σύζυγό της.

Γυναίκες στο Ιράν
Γυναίκες στο Ιράν | AP Photos
Η Γκόλι Κουχκάν (Goli Kouhkan), ένα 25χρονο κορίτσι από τη μειονότητα των Μπαλούχων του Ιράν, αντιμετωπίζει επικείμενη εκτέλεση αφού καταδικάστηκε για τη βοήθεια στη δολοφονία του κακοποιητικού συζύγου της. Η μόνη της ελπίδα επιβίωσης είναι να συγκεντρώσει περίπου 10 δισεκατομμύρια τόμαν (περίπου 80.000 λίρες) σε «αιματηρά χρήματα» μέχρι τον Δεκέμβριο. Και αυτή είναι μία μόνο εικόνα της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν.
 

ΚΟΣΜΟΣ