Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις οι αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατo, (21/02) ότι η χώρα χαρακτήρισε τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τρομοκρατικές οργανώσεις.
Το Υπουργείο σημείωσε στις δηλώσεις του ότι η κίνηση αυτή είναι απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.
Προηγουμένως, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θεωρεί το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «τρομοκρατικές ομάδες».
- Ποιοι κυβερνούσαν τη Μαφία; Οι Πέντε Οικογένειες που έγιναν θρύλος
- Antigoni: Πολύ πριν τη Eurovision, όταν έμπαινε στο βρετανικό Love Island
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
- Οι Δύο Ξένοι φεύγουν και μια αγαπημένη κωμική σειρά επιστρέφει τα μεσημέρια στο Mega
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.