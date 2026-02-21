Ιράν: «Τρομοκρατικές οργανώσεις οι αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της ΕΕ»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατo, (21/02) ότι η χώρα χαρακτήρισε τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Το Υπουργείο σημείωσε στις δηλώσεις του ότι η κίνηση αυτή είναι απάντηση στην απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Προηγουμένως, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θεωρεί το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «τρομοκρατικές ομάδες».