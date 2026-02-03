Μενού

Ιράν: Ζητά τη μεταφορά των διαπραγματεύσεων από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν - Μόνο με τις ΗΠΑ η συνάντηση

Μεταφορά των προγραμματισμένων συνομιλιών με τις ΗΠΑ από το Ομάν στην Κωνσταντινούπολη απαιτεί το Ιράν, μαζί με τη διεξαγωγή χωρίς τη συμμετοχή άλλων χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί | Getty
Το Ιράν απαίτησε οι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Παρασκευή, (06/02), συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεταφερθούν στο Ομάν από την Κωνσταντινούπολη και να διεξαχθούν σε διμερή μορφή, όπως ανέφερε σήμερα, (03/02) το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή πρόκειται να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να έχουν απευθείας συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, σηματοδοτώντας την έναρξη των συνομιλιών για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, το Ιράν ζητά επιπλέον οι συζητήσεις να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στο πρόγραμμα πυρηνικών, δίχως τη συμμετοχή των άλλων χωρών της περιοχής, οι οποίες είχαν προκληθεί στην Κωνσταντινούπολη.

