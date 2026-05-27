Η κρατική τηλεόραση του Ιράν δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «αρχικό ανεπίσημο πλαίσιο για μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα. Τα στρατιωτικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο συμφωνίας, προσθέτει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Τι περιβλαμβάνει το προσχέδιο για το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, αυτή φέρεται να προβλέπει:

Η διαχείριση και η διαδρομή της ναυτιλιακής κίνησης μέσω του Στενού θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν

Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σημειώνεται πάντως ότι το πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση».

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (25/5) ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και πλοία που επιχειρούσαν να ποντίσουν νάρκες, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από την 8η Απριλίου.

Ο στρατός των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια «της κατάπαυσης του πυρός», καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.