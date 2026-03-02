Ιρανικά ΜΜΕ: Νεκρή και η σύζυγος του Αλί Χαμενεΐ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και τώρα έγινε γνωστό ότι νεκρή είναι και η γυναίκα του.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται η ΕΡΤ, η σύζυγός του υπέκυψε στα τραύματά της που προκλήθηκαν από την επίθεση των προηγούμενων 24ωρων.

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε μετά τον «αποκεφαλισμό» της ηγεσίας της χώρας: «Το Ιράν είναι έτοιμο για έναν παρατεταμένο πόλεμο».

Διαβάστε επίσης: Live όλες οι εξελίξεις: Εντολή να μην βγαίνουν από τα σπίτια κάτοικοι 3 χωριών στην Πάφο - Νέες απειλές από ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είναι νεκρός, αναφέροντας ότι «έγινε μάρτυρας και κηρύσσεται πένθος 40 ημερών».

Νωρίτερα είχαν μεταδώσει πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.