IRNA: Η Τεχεράνη απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ - «Υπερβολικές απαιτήσεις και παράλογα αιτήματα»

Το Ιράν απέρριψε τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, IRNA.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι, «οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ και τα παράλογα, μη ρεαλιστικά αιτήματα, οι επανειλημμένες αλλαγές θέσεων, καθώς και οι συνεχιζόμενες αντιφατικές δηλώσεις» έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Πρόσθεσε ότι «η συνέχιση του λεγόμενου ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μαζί με τη ρητορική απειλών» έχει επίσης παρεμποδίσει τις συνομιλίες.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν διαφαίνεται σαφής προοπτική για παραγωγικές συνομιλίες», ανέφερε το IRNA.