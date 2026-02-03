Ηρωική προσπάθεια από 13χρονο στην Αυστραλία: Κολύμπησε 4 ώρες για να σώσει τη μαμά και τα αδέλφια του

Ηρωική προσπάθεια για να σώσει τη μητέρα και τα μικρότερα αδέλφια του έκανε ένας έφηβος στην Αυστραλία. Κολύμπησε για τέσσερις ώρες κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες στη δυτική Αυστραλία, όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Η οικογένεια έκανε διακοπές στο Κουίνταλουπ, όταν ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τα φουσκωτά και τα καγιάκ τους μακριά από την άκρη, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (30/01).

Ο 13χρονος επιχείρησε να επιστρέψει στη στεριά με το καγιάκ του, αλλά υπήρξε εισροή υδάτων και αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει και να κολυμπήσει τέσσερα χιλιόμετρα.

Όταν έφτασε στην ακτή, έτρεξε να ζητήσει βοήθεια για την οικογένειά του, όπως είπε στο Sky News.

«Απλά είπα, "εντάξει, όχι σήμερα, όχι σήμερα". Κάνω πρόσθιο, κάνω ελεύθερο, κάνω ύπτιο. Έφτασα στην ακτή και κατέρρευσα. Και μετά χρειάστηκε να τρέξω δύο χιλιόμετρα για να βρω ένα τηλέφωνο» είπε ο έφηβος.

Η αστυνομία ενημερώθηκε περί τις 18:00 και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή, με τη συμμετοχή ελικοπτέρου.

Η 47χρονη μητέρα και τα άλλα δύο παιδιά της, ένα αγόρι 12 ετών και ένα 8χρονο κορίτσι, βρέθηκαν μετά από περίπου δύο ώρες, να κρατιούνται σε μία σανίδα.

Μέλος των Αρχών, που συμμετείχε στην έρευνα, σημείωσε πως είχαν καταλήξει 14 χιλιόμετρα από την ακτή, σε σημείο όπου επικρατούσαν ιδιαίτερα άγριες συνθήκες. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως ο 13χρονος τούς έδωσε λεπτομερή περιγραφή των συγγενών του αλλά και του εξοπλισμού τους, γεγονός που βοήθησε πολύ την έρευνα.

Αποκάλυψε ότι κολύμπησε δύο ώρες φορώντας σωσίβιο, στη συνέχεια, όμως, το έβγαλε και κολύμπησε άλλες δύο ώρες.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε η οικογένεια έκανε λόγο για «εξαιρετική διάσωση» και στάθηκε, ιδιαίτερα, στη «γενναία πράξη» του ανηλίκου.