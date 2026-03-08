Ισχυρή έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο - Άγνωστο αν συνδέεται με τον πόλεμο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε γύρω στη 01:00 (τοπική ώρα, 02:00 στην Ελλάδα).

Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στην περιοχή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση (NRK) ότι η έκρηξη προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές» στην είσοδο του προξενικού τμήματος της αμερικανικής πρεσβείας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το συμβάν.

Ισχυρή έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο | EPA/Javad Parsa NORWAY OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών.

🚨 JUST IN: Norway police CONFIRM that the US Embassy is Oslo was targeted by an EXPLOSIVE DEVICE, detonating around 1AM near the entrance



Minor injuries and damage reported



We're facing Islamic TERROR CELLS worldwide. Keep Americans safe at all costs!pic.twitter.com/6jzHlu9Kmv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

Ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι έβλεπε τηλεόραση όταν ακούστηκε η έκρηξη.

«Η μητέρα μου κι εγώ νομίζαμε στην αρχή ότι προερχόταν από το σπίτι μας, οπότε κοιτάζαμε γύρω μας, αλλά στη συνέχεια είδαμε από το παράθυρο την άφιξη πολλών αστυνομικών», δήλωσε.

«Υπήρχαν αστυνομικά σκυλιά, drones, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή», αφηγήθηκε.

JUST IN 🇳🇴🇺🇸: Oslo police department confirmed that an explosion occurred at the U.S. embassy's consular entrance.



There are minor injuries, but no comment from police about what caused the blast.



I will update as I hear more. pic.twitter.com/b6LPFNMYSO — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 8, 2026

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη ότι η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

