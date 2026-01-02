Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, την Πόλη του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών ενώ, το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προήλθε από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Αισθητή έγινε η δόνηση έγινε σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, ενώ ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πρόεδρος στη συνέχεια, μετά την συνομιλία με τον κυβερνήτη του Γκερέρο, δεν φαίνεται να σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές στην Πολιτεία αυτήν.

Παράλληλα, κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν πάνω από την πρωτεύουσα, για να εντοπίσουν τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό, ωστόσο δεν παρατήρησαν κάποια ζημιά.