Σκηνικό αποκάλυψης: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που μετεωρίτης περνά πάνω από ηφαίστειο

Τη στιγμή που ένας σπάνιος μετεωρίτης, σε μορφή πύρινης σφαίρας, φαίνεται να κατευθύνεται προς το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο απαθανάτισε τη Δευτέρα (25/5) το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS).

Στο βίντεο, που προέρχεται από την κάμερα παρακολούθησης Lignon Hill του οργανισμού, διακρίνεται ο φωτεινός μετεωρίτης να διασχίζει τον ουρανό πάνω από τις βόρειες πλαγιές του ηφαιστείου, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά της χώρας.

Αν και αρχικά έμοιαζε πως το διαστημικό αντικείμενο προσέκρουσε στο ηφαίστειο, το PHIVOLCS διευκρίνισε, έπειτα από ανάλυση σεισμικών, ηχητικών και οπτικών δεδομένων, ότι ο μετεωρίτης διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει στο έδαφος, σύμφωνα με το NDTV.

Το ηφαίστειο Μαγιόν είναι γνωστό παγκοσμίως για το σχεδόν τέλειο συμμετρικό κωνικό σχήμα του, που το καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηφαίστεια στον κόσμο. Βρίσκεται περίπου 330 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μανίλα και θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά και επικίνδυνα ηφαίστεια στις Φιλιππίνες.

Ο σπάνιος συνδυασμός του ηφαιστειακού τοπίου με το ουράνιο φαινόμενο προκάλεσε εντυπώσεις ακόμη και στην επιστημονική κοινότητα, με αρκετούς να περιγράφουν τις εικόνες ως σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία καταστροφής.