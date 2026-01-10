Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία: 6,8 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη χώρα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
