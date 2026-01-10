Μενού

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία: 6,8 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη χώρα

Συναγερμός σήμανε στην Ινδονησία, καθώς ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν ταρακούνησε τη χώρα.

Σεισμός στην Ινδονησία | GFZ
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

