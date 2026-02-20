Ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν: 5,8 Ρίχτερ ταρακούνησαν τα ανατολικά της χώρας

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Παρασκευή το ανατολικό Αφγανιστάν με επίκεντρο την οροσειρά Χίντου Κους.
Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καμπούλ.
Το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε το μέγεθος της σεισμικής δόνησης σε 5,7 βαθμούς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 79 χιλιόμετρα.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την επαρχία Νανγκαρχάρ.
