Ισχυρός σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Ισχυρός σεισμός τώρα, μεγέθους 5 Ρίχτερ, στην Κωνσταντινούπολη, όπως μεταδίδουν σχετικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο πως κουνήθηκαν κτίρια στην πόλη της Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κωνσταντινούπολη υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου δηλαδή καταγράφηκαν προηγούμενες δονήσεις στην περιοχή.

Όπως ειπώθηκε, υπάρχουν πληροφορίες πως από τον δυνατό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη ταρακουνήθηκαν κτίρια, γεγονός που δεν έχει διασταυρωθεί πλήρως από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.