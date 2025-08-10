Ισχυρός σεισμός τώρα στη δυτική Τουρκία, με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο να κάνει λόγο πως η δόνηση ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ενώ γίνεται αναφορά πως έγινε αισθητός σε νησιά του Αιγαίου.

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού στην Τουρκία παρατηρείται στην επαρχία Μπαλίκεσιρ, στα δυτικά της χώρας και κοντά στη Σμύρνη, ενώ όπως ειπώθηκε έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας και στο Αιγαίο.

Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ.

Μάλιστα, στις 20:18 το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκε μεταασεισμός στην ίδια πόλη μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με τους κατοίκους να είναι πανικοβλημένοι και να είναι στους δρόμους, καθώς φοβούνται για μεγαλύτερη δόνηση.

Την ίδια ώρα, από τις πρώτες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει σαν «τραπουλόχαρτο», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν υπάρχουν τυχόν θύματα.

Μάλιστα, πριν από λίγο έγινε γνωστή η πρώτη αντίδραση Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει δράση και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Μακάρι ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας από κάθε είδους καταστροφές».