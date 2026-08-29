Ισλανδία: Θρίλερ στο δημοψήφισμα για την ΕΕ - Ο παράγοντας που μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα

Οι Ισλανδοί ψήφισαν το Σάββατο για το αν θα πρέπει να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινωνία να εμφανίζεται διχασμένη, καθώς η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε στο κόστος ζωής, την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και τον έλεγχο των αλιευτικών υδάτων.

Η μάχη είναι εξαιρετικά αμφίρροπη και το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί. Δημοσκόπηση της Gallup την Παρασκευή έδειξε ότι μια οριακή πλειοψηφία τάσσεται κατά της πρότασης της κυβέρνησης για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, καταγράφοντας μια μικρή μετατόπιση σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες έδειχναν ένα οριακό προβάδισμα υπέρ της επανέναρξης των συνομιλιών.

Οι υποστηρικτές του «Ναι», που τάσσονται υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζουν ότι η ένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των υψηλών επιτοκίων και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε έναν κόσμο που έχει αποσταθεροποιηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ένα ακόμη νησί της Αρκτικής, τη Γροιλανδία.

Οι υποστηρικτές του «Όχι» υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι η ένταξη στην ΕΕ θα απειλούσε την εθνική κυριαρχία της χώρας και τον έλεγχο των αλιευτικών της υδάτων.

Η εκστρατεία για το δημοψήφισμα έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση σχετικά με τη θέση της Ισλανδίας στον κόσμο, δήλωσε η πρωθυπουργός Κρίστουν Φρόσταδοτιρ στους δημοσιογράφους μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στην πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ, το Σάββατο.

«Είναι μια μεγάλη ημέρα. Περιμέναμε εδώ και χρόνια να μπορέσουμε να ψηφίσουμε», δήλωσε η Φρόσταδοτιρ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει το έργο της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι πουν «Ναι», αυτό θα ανοίξει απλώς τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια, η Ισλανδία θα πρέπει να διεξαγάγει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, πιθανότατα αρκετά χρόνια αργότερα, για το αν θα ενταχθεί τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.