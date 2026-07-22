Iσπανία: Εκκενώνονται περιοχές κοντά στο Τολέδο λόγω φωτιάς

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα κοντά στο Τολέδο, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της ισπανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω Χ.

Un incendio forestal en un pinar de Almorox, Toledo, se propagó hasta la Comunidad de Madrid, obligando a evacuar varias urbanizaciones y a confinar el municipio de Villa del Prado.



Las autoridades elevaron la emergencia debido a la magnitud del fuego.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/2J6uavtZNI — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 22, 2026

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

🟥 #ULTIMAHORA: Se declara un incendio entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid). Activado el Nivel 2 de emergencia. pic.twitter.com/a46tBaVq0z — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) July 22, 2026

Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.