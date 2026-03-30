Ισπανία: Έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο

Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ένα βήμα πέρα ​​από την προηγούμενη άρνησή της για χρήση κοινά λειτουργούμενων στρατιωτικών βάσεων, σύμφωνα με την El Pais.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου της, το οποίο αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμπτουν την Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, καθ' οδόν προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, δεν περιλαμβάνει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται στρατιωτικές πηγές.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη επειδή αρνήθηκε στις ΗΠΑ τη χρήση των ισπανικών βάσεων στον πόλεμο.