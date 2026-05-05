Ισπανία: «Ιστορικό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών» - Κατάσχεση πελώριου φορτίου κοκαΐνης

Η αστυνομία της Ισπανίας κατέσχεσε ποσότητα ρεκόρ (για τη χώρα) κοκαΐνης, από πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το φορτίο του φορτηγού πλοίου ήταν μεταξύ 30.000 και 45.000 κιλών της ναρκωτικής ουσίας, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Ισπανίας, κάνοντας λόγο για «ιστορικό πλήγμα στο εμπόριο ναρκωτικών».

Το πλοίο αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων την περασμένη Παρασκευή (30/04) και συνελήφθησαν περίπου 20 άτομα, αναφέρθηκε.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Σιέρα Λεόνε και κατευθυνόταν προς τη Λιβύη.

Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα, για νομικούς λόγους.

Παρότι ο προορισμός δηλώνεται η Λιβύη, το Γαλλικό Πρακτορείο αναφέρει πως το πιθανότερο είναι να γινόταν εκφόρτωση σε κάποια ευρωπαϊκή περιοχή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη ότι η κατάσχεση ήταν «μία από τις μεγαλύτερες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο».

Οι αρμόδιες Αρχές κοινοποίησαν μια φωτογραφία στο X που δείχνει τα ναρκωτικά που είχαν τοποθετηθεί στο αμπάρι του αναχαιτισμένου πλοίου.

«Σήμερα γράφεται ιστορία στη Ναυτική Υπηρεσία της Πολιτοφυλακής» έγραφε η ανάρτηση.

🚨 GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO



Imágenes que hablan por sí solas: intervención en alta mar, detenidos bajo custodia y un arsenal de guerra incautado a bordo.



La Guardia Civil intercepta un carguero con un alijo de cocaína que puede marcar un récord en España.



Esto es el… pic.twitter.com/nYRE2jNEmb — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 4, 2026