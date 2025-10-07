Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης

Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Hileras, ενώ υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες και έναν παγιδευμένο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον τόπο του συμβάντος.

Στον τόπο του συμβάντος βρίσκονται 11 ομάδες της Πυροσβεστικής της Μαδρίτης που εργάζονται στην οδό Hileras μετά την μερική κατάρρευση των οροφών ενός κτιρίου υπό κατασκευή, όπως αναφέρει η εφημερίδα El Pais.

🔴 Así se encuentra la calle Hileras (Madrid) tras el derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. pic.twitter.com/Ww3FL256pO — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) October 7, 2025

Εργαζόμενη στην περιοχή ανέφερε στην εφημερίδα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί και ασθενοφόρα που εργάζονται στον τόπο του συμβάντος.

«Όλο το κτίριο κατέρρευσε και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε.

Πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα βεβαιώνουν ότι «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι όροφοι και μπορεί να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο παγιδευμένο, αν όχι περισσότερα».

Οι πληροφορίες παραμένουν ακόμη πολύ συγκεχυμένες, ενώ δεν είναι γνωστό έως τώρα αν το κτίριο ήταν πράγματι υπό ανακαίνιση και αν το άτομο που μπορεί να είναι παγιδευμένο εργαζόταν εκεί.

🔴 ÚLTIMA HORA | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid, al lado de Ópera: “Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar” https://t.co/AbNjAOHhBD pic.twitter.com/ywcUKRzB4v — EL PAÍS (@el_pais) October 7, 2025

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό και ήταν υπό ανακαίνιση. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στο ικρίωμα. Μου είχαν πει ότι θα έκαναν ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει κάτοικος της περιοχής.

«Πριν από μισή ώρα ένιωσα έναν τρομερό σεισμό στην οδό και σηκώθηκε πολύ σκόνη μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», λέει.

«Το κτίριο έχει καταρρεύσει εντελώς και ελέγχουν αν λείπουν αρκετοί εργάτες. Μας έχουν εκκενώσει όλους και ο δρόμος είναι αποκλεισμένος», λέει υπεύθυνη καταστήματος στην οδό Hileras.