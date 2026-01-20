Γροιλανδία: Στην αντεπίθεση η Δανία - «Προτείνουμε μία πιο μόνιμη παρουσία στην Αρκτική»

Μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της Γροιλανδίας, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δηλώνοντας την πρόθεση της για μία πιο μόνιμη παρουσία στην Αρκτική την Τρίτη 20/1 η οποία θα εφαρμοστεί μέσω της ενεργοποίησης του σχεδίου Baltic Sentry.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα, κυρίως αμυντικών μέσων, μεταξύ των οποίων φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού στόλου ναυτικών μη επανδρωμένων συστημάτων (drones), θα ενσωματώσει εθνικά μέσα επιτήρησης, με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας προστασίας κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Σε αυτό το σχέδιο πρόκειται να συμμετάσχουν όλες οι χώρες που επωφελούνται στην αρκτική περιοχή.

Η πρωθυπουργός της Δανίας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή, εικοσιτετράωρη επικοινωνία με τους συμμάχους της στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η ίδια υπογράμμισε ιδιαιτέρως πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη Γροιλανδία και ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί εξαρχής για την αυξημένη παρουσία της Δανίας στην περιοχή της Αρκτικής και το σχέδιο δεν αποτελεί αιφνιδιαστική κίνηση.

Σχετικά με το «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ, αποκάλεσε «πολύ κακή ιδέα» μια εμπορική σύγκρουση μεταξύ συμμάχων και εξέφρασε την ελπίδα να αποφευχθεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Η ίδια ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να απαντήσει.