Ισπανία: Κλείνουν παραλίες επειδή εμφανίστηκε ο «μπλε δράκος» - Ποιο είναι το δηλητηριώδες πλάσμα

Ένα μπλε πλάσμα έκανε την εμφάνιση του στην Ισπανία και αποτέλεσε αιτία για να κλείσουν αρκετές παραλίες, Ο λόγος για τον μπλε δράκο, και το δηλητηριώδες τσίμπημα του.

Συγκεκριμένα, η κολύμβηση απαγορεύτηκε σε ένα τμήμα της ακτής μήκους 7 μιλίων γύρω από την περιοχή Guardamar del Segura, βόρεια της Torrevieja, μετά την εμφάνιση των «μπλε δράκων».

Ο Χοσέ Λουίς Σαέζ, δήμαρχος του Γκουαρδαμάρ ντελ Σεγκούρα, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη: «Απαγορεύεται η κολύμβηση μετά την εμφάνιση στην παραλία Βιβέρς δύο δειγμάτων Glaucus atlanticus, γνωστών ως Μπλε Δράκοι», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μένουν μακριά από αυτό το ζώο λόγω του κεντρίσματός του».

Γνωστό και ως Glaucus atlanticus, είναι ένα είδος θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκου, ή γυμνοβράγχιο, που τρέφεται με το θανατηφόρο πορτογαλικό πλοίο του πολέμου και άλλα δηλητηριώδη πλάσματα.

Το Australian Geographic ανέφερε ότι «το εκθαμβωτικό μπλε πλάσμα απορροφά τα κεντριά κύτταρα από την τροφή του και τα αποθηκεύει σε συμπυκνωμένες δόσεις, αποκτώντας έτσι ένα πολύ πιο ισχυρό κεντρί από το θήραμά του.

«Τα τυπικά συμπτώματα του τσιμπήματος του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, έμετο και οξεία αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής».

Οι θαλάσσιες γυμνοσάλιαγκες ζουν συνήθως στον βυθό της θάλασσας, αλλά οι μπλε δράκοι «καταπίνουν μια μικρή φυσαλίδα αέρα, η οποία τους επιτρέπει να επιπλέουν στην επιφάνεια του ωκεανού, αλλά σημαίνει ότι είναι στο έλεος των καιρικών συνθηκών» και συχνά παρασύρονται στην ακτή από ισχυρούς ανέμους.

Με μήκος που συνήθως «φτάνει τα 3 εκατοστά ή λίγο περισσότερο από 1 ίντσα», σύμφωνα με το One Earth, αυτά τα «διακοσμημένα» πλάσματα βρίσκονται στην επιφάνεια των ωκεανών Ατλαντικού, Ειρηνικού και Ινδικού, σε εύκρατα και τροπικά νερά σε όλο τον κόσμο.

«Ο μπλε δράκος αποθηκεύει τα τσιμπήματα των ναρκωτικών κυττάρων του πολεμικού πλοίου μέσα στα δάχτυλα-όμοια εξαρτήματά του, καθιστώντας τον εαυτό του εξίσου δηλητηριώδη για τους θηρευτές», δήλωσε η One Earth.

Πηγή: Sky News