Ισπανία: Νεαρή καταγγέλλει βιασμό μετά από βραδινή έξοδο – Αναφορές για παρουσία του Γιαμάλ

Οι Αρχές της Καταλονίας εξετάζουν μια σοβαρή υπόθεση που φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από βραδινή έξοδο νεαρής γυναίκας σε κλαμπ της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γυναίκα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ενώ διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο «Soko», παρέα με τον αδερφό του Ανσού Φάτι, γνωστό ως Φατίνο Τζούνιορ, και φίλους του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ίδιο χώρο ενδέχεται να βρισκόταν και ο άσος της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μετά την αποχώρησή τους από το κλαμπ, το φερόμενο περιστατικό φαίνεται πως εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε κατοικία στην περιοχή Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ, αν και άλλες πηγές αμφισβητούν ότι το συμβάν συνέβη στο συγκεκριμένο σπίτι.

Όπως μεταδίδει το ABC, η γυναίκα ανέφερε ότι ξύπνησε χωρίς ρούχα, με τον Φατίνο Τζούνιορ δίπλα της, και εξέφρασε την υποψία ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Mεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ουσίες συχνά αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή τους.

Παρότι η γυναίκα δεν έχει καταθέσει επίσημη μήνυση, οι καταλανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική διερεύνηση για να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά του, ο Μπράιμα Φάτι, μέσω της νομικής του εκπροσώπησης, απορρίπτει κατηγορηματικά όσα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Κάνει λόγο για προσβολή της τιμής του και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση προκαλεί σοβαρή προσωπική και επαγγελματική ζημιά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων.