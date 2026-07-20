Ισπανία: Νεκρός 13χρονος την ώρα των πανηγυρισμών για τη νίκη στο Μουντιάλ

Άδοξα έλειξαν οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στη Σαλαμάνκα.
Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο άτυχος νεαρός βρισκόταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο αλλά και πυροσβεστική, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να τον απεγκλωβίσουν εκείνον και ακόμη ένα άτομο και να τους μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί που οφείλεται το τραγικό αυτό δυστύχημα και τις συνθήκες αυτού.
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