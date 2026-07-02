Ισπανία: Του άρεσε η κορνίζα και μάζεψε από τα σκουπίδια πίνακα... 150.000 ευρώ

Ένας πεταμένος πίνακας ζωγραφικής στα σκουπίδια, απεδείχθη ότι ήταν μεγάλο έργο τέχνης. Ο τρόπος που διαπιστώθηκε η αξία του είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας περαστικός στη Σεβίλλη είδε παραπεταμένο τον πίνακα το περασμένο Σαββατοκύριακο,

Όπως μεταφέρει ο Guardian, αντί να γοητευτεί από το θέμα του πίνακα – δύο βάρκες μπροστά από μια παραλία – ο Αντρές Ουρτάδο γοητεύτηκε από την όμορφη χρυσή κορνίζα του.

Μάλιστα, δήλωσε στην αστυνομία, ότι όταν τον είδε, νόμιζε ότι είναι σκουπίδι. Αυτό που σίγουρα δεν ήξερε είναι ότι επρόκειτο για πίνακα του Joaquín Sorolla, ενός Ισπανού ζωγράφου του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, γνωστού για τη δεξιοτεχνία του στο φως και τις παραθαλάσσιες σκηνές του.

🎨 Un vecino de Puebla de Soto encuentra tirado en una calle de Sevilla un cuadro de Joaquín Sorolla y se lo lleva a casa porque le gusta el marco



➡️ Horas después, al investigar sobre su valor y ver en televisión que la obra se había extraviado, descubre que se trata de un… pic.twitter.com/4NY4CSwLNy — La 7 (@la7tele) July 1, 2026

Ούτε γνώριζε ότι ο πίνακας ανήκε σε μια οικογένεια από τη Σεβίλλη στην Ισπανία, η οποία τον είχε στην κατοχή της εδώ και πολλά χρόνια και είχε τη συνήθεια να τον παίρνει μαζί της στις διακοπές. Είχαν σκοπό να βάλουν τον πίνακα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους καθώς κατευθύνονταν προς την παραλία, αλλά κατά λάθος τον άφησαν ακουμπισμένο σε έναν τοίχο και έφυγαν, όπως αποκαλύφθηκε.

Μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί, ο πίνακας είχε εξαφανιστεί. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αφίσες με τις οποίες ζητούσαν πληροφορίες για να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν «έναν πίνακα μεγάλης συναισθηματικής αξίας» - αλλά αποφεύγοντας προσεκτικά οποιαδήποτε αναφορά στον Sorolla ή την αξία του πίνακα - δεν είχαν απαντήσει μέχρι την Τρίτη.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Hurtado, ο οποίος ζει 525 χιλιόμετρα μακριά στη Μούρθια, είχε βρει τον πίνακα ενώ βρισκόταν στη Σεβίλλη με την οικογένειά του για το Σαββατοκύριακο και υπέθεσε ότι κάποιος τον είχε πετάξει.

«Τον πήραμε λόγω της κορνίζας, όχι λόγω του πίνακα», δήλωσε στο Radio Sevilla την Τετάρτη.

