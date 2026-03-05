Ισπανία: To Υπουργείο Άμυνας στέλνει φρεγάτα στην Κύπρο για «αποστολές προστασίας»

Το Υπουργείο Αμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα (4/3) την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας».
Η ισπανική φρεγάτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.
Η φρεγάτα Cristóbal θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.
