Ισπανία: Το Υπουργείο Εσωτερικών είχε «μαύρη λίστα» δημοσιογράφων - «Φιλοκυβερνητικός», «ακροδεξιός»

Μια σημαντική αποκάλυψη φέρνει η ηλεκτρονική εφημερίδα El Confidencial, για το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, καθώς χθες 08/09 δημοσίευσε πληροφορίες σχετικά με «ένα αρχείο δεκάδων εν ενεργεία δημοσιογράφων που αποσκοπούσε στην παρακολούθηση των πολιτικών τους πεποιθήσεων», συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφνω και δημοφιλών αρθρογράφων.

Η εφημερίδα αναφέρει πως «το έγγραφο συντάχθηκε μυστικά και περιέχει μεγάλο αριθμό αρχείων», ενώ υπήρχαν και σχόλια για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, όπως «Αμφιλεγόμενος δημοσιογράφος», «ανεξάρτητος», «συντηρητική τάση», «ακροδεξιός», «παραπληροφόρηση», «σαφώς αριστερός και φιλοκυβερνητικός», «πιο μαχητικός τελευταία» και «ακροδεξιά ιδεολογία».

Η Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων της Ισπανίας (FAPE) επέκρινε έντονα το υπουργείο για την «εισαγωγή ενός στοιχείου παρακολούθησης και πιθανών αντιποίνων».

Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών

«Ζητούμε συγγνώμη από τους επαγγελματίες που μπορεί να ένιωσαν προσβεβλημένοι από το περιεχόμενο του εγγράφου και από ορισμένα σχόλια», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται πως ήταν «ένα εσωτερικό έγγραφο» που δημιουργήθηκε το 2024 «για συμβουλευτικούς σκοπούς και χωρίς καμία πρόθεση επιβολής λογοκρισίας ή περιορισμού του έργου των δημοσιογράφων».