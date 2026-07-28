Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε drone κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα κοντά στα σύνορα της χώρας με την Ιορδανία και προσπαθούν να εξακριβώσουν την προέλευσή του.
«Πριν από λίγο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία αναχαίτισε UAV στην περιοχή των συνόρων με την Ιορδανία», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους μέσω Telegram περί τις 06:00 (τοπική και ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα «δεν εισήλθε» στον ισραηλινό εναέριο χώρο και «η προέλευσή του» αποτελεί αντικείμενο «έρευνας».
Χθες αναχαιτίστηκαν δύο drones κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
Αν και το Ισραήλ εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ την επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν πήρε μέρος στο νέο κύμα των εχθροπραξιών από τις αρχές του Ιουλίου.
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