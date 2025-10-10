Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία για τη Γάζα

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιώσαντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

