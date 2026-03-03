Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως χτύπησε και κατέστρεψε την έδρα της δημοσιας ραδιοτηλεόρασης του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η (ισραηλινή) πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, παραθέτοντας σύνδεσμο προς γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.