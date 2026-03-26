Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον υπεύθυνο για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το Ισραήλ φέρεται να σκότωσε άλλον έναν Ιρανό ανώτερο αξιωματούχο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 27η ημέρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξόντωσε» τον Διοικητή του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, Αλιρέζα Τανγκσίρι, όπως μεταφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σήμερα, Πέμπτη (26/03).

Ισραηλινός αξιωματούχος μετέφερε ότι ο Τανγκσίρι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς, προσθέτοντας ότι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι Times of Israel.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημο σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό για την αναφερόμενη επιδρομή.

Εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα είναι ο τελευταίος από τους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που έχει στοχεύσει το Ιράν, στον συνεχιζόμενο πόλεμο.