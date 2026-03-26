Μενού

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον υπεύθυνο για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξόντωσε» τον Διοικητή του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

Reader symbol
Newsroom
Ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, Διοικητής του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης
Ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, Διοικητής του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης | EPA/SEPAHNEWS HANDOUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Το Ισραήλ φέρεται να σκότωσε άλλον έναν Ιρανό ανώτερο αξιωματούχο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 27η ημέρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξόντωσε» τον Διοικητή του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, Αλιρέζα Τανγκσίρι, όπως μεταφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σήμερα, Πέμπτη (26/03).

Ισραηλινός αξιωματούχος μετέφερε ότι ο Τανγκσίρι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς, προσθέτοντας ότι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι Times of Israel.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημο σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό για την αναφερόμενη επιδρομή.

Εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα είναι ο τελευταίος από τους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους που έχει στοχεύσει το Ιράν, στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ