Ισραήλ: «Ανησυχεί» η ΕΕ για τον νόμο εκτελέσεων Παλαιστινίων - Άνοιξαν σαμπάνιες οι ακροδεξιοί της Κνέσετ

Η απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει νόμο που καθιστά τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία είναι "πολύ ανησυχητική" για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

«Πρόκειται σαφώς για ένα βήμα προς τα πίσω», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει την προηγούμενη ηθική θέση του, την υποχρέωσή του βάσει του διεθνούς δικαίου και τη δέσμευσή του στις δημοκρατικές αρχές», είπε.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε ότι δεν έχει να κάνει κάποια υπόθεση ως προς τυχόν βήματα που μπορεί να λάβει η Επιτροπή για το μέτρο του Ισραήλ.

Ισραήλ: Έστησαν «γλέντι» για τις μαζικές εκτελέσεις Παλαιστινίων οι ακροδεξιοί

Χθες, Δευτέρα, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, η Κνέσετ, αποφάσισε να καταστήσει τον θάνατο δι΄απαγχονισμού προεπιλεγμένη ποινή για τους Παλαιστινίους που καταδικάζονται σε στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας σχετική υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η απόφαση έρχεται να προστεθεί στο γενικότερο νομικό πλαίσιο της γενοκτονικής πολιτικής απάρτχαϊντ του Ισραήλ, το οποίο διατεινόμενο πως αποτελεί τη «μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή», είναι εντούτοις το μόνο καθεστώς του Λεβάντε με τόσο εκτεταμένες θεσμικές διακρίσεις στη βάση της καταγωγής και της θρησκείας.

Σε μία περιεκτική της ισραηλινής κοινωνίας σκηνή, ο αρχηγός του ακροδεξιού βραχίονα της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, γιόρτασε για τη νομιμοποίηση των μαζικών εκτελέσεων ανοίγοντας ένα μπουκάλι σαμπάνιας και πίνοντας με τους ομοϊδεάτες του.

Israel's parliament has officially passed a law imposing the death penalty by hanging for Palestinian detainees.



At least 10,000 Palestinian prisoners could be at risk of execution. pic.twitter.com/XPn84ATiGJ — Current Report (@Currentreport1) March 30, 2026

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 62 υπέρ έναντι 48 κατά. Ο καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο εγκληματίας πολέμου, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν μεταξύ εκείνων που το υπερψήφισαν.

Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, το νομοσχέδιο είχε επικριθεί δριμύτατα από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι οδηγεί «ντε φάκτο» σε διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και υπονομεύει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αρχές.